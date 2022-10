Città della Pieve, sabato un incontro con gli elefanti fossili dell’Umbria

Si parlerà anche del territorio pievese e di uno dei suoi famosi cittadini, il naturalista Antonio Verri e del Museo che ospita le sue collezioni che insieme ad altre rendono ricco ed unico il Museo di Storia Naturale e del Territorio attiguo alla Sala Grande che ospita la presentazione del libro.

L’iniziativa che ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Città della Pieve e di Piegaro è stata organizzata dal Gruppo Ecologista “Il Riccio” di Città della Pieve, in collaborazione con l’Associazione Pro Museo Luigi Boldrini di Pietrafitta e la Biblioteca “Francesco Melosio” di Città della Pieve. Un incontro tra le due Associazioni e i due Musei, quello di Storia Naturale e del Territorio di Città della Pieve e quello Paleontologico Luigi Boldrini di Pietrafitta, ricco di reperti fossili provenienti dal bacino di lignite presente per alcuni decenni nella vallata sottostante, foriero di una collaborazione che si spera possa arricchirsi nel tempo per dare sempre maggiore visibilità ai due Musei, unici nel loro specifico non solo in Italia.

Nell’immediato verranno organizzate due escursioni: una al lago di Pietrafitta, uno dei bacini di estrazione dei fossili, con la visita al Museo Paleontologico, sotto la guida di Adria Faraone; una a Città della Pieve con l’escursione all’Anello delle Fonti Storiche e la visita al Museo Naturalistico e del Territorio, sotto la guida di Riccardo Testa, esperto naturalista.

Adria Faraone, paleontologa, ha lavorato per anni all’estrazione dei fossili, fianco a fianco con Luigi Boldrini, il dipendente Enel che ha avuto l’intuizione di comprendere la ricchezza che si nascondeva tra la lignite ed ha lottato, e non poco, per essere ascoltato.

Romano Guerra, bolognese ma con una predilezione per l’Umbria, compresa Città della Pieve, studioso e ricercatore di fossili dal 1954, ha effettuato numerose spedizioni paleontologiche in Europa, Africa, Asia ed America ed ha scritto vari libri sull’argomento.

Un pomeriggio sicuramente diverso, un momento di cultura particolare che sicuramente non lascerà indifferente chi vorrà intervenire.