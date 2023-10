Città della Pieve rifà il look ai viali, al via i lavori | Pronti per primavera - Tuttoggi.info

Riqualificazione dei viali Icilio Vanni e Cappuccini a Città della Pieve: un progetto da 550mila euro finanziati dal PNRR

Città della Pieve si prepara a trasformare il volto dei suoi viali principali, Icilio Vanni e Cappuccini, con un ambizioso progetto di riqualificazione urbana del valore di 550mila euro. I lavori, curati dal progettista Jacopo Mechelli, prenderanno il via il 2 ottobre e si prevede che si concluderanno entro marzo 2024.

Il progetto, presentato pubblicamente nel mese di gennaio, si concentra sulla rivitalizzazione della viabilità e pedonalità dei viali, introducendo migliorie significative per la comunità. La riorganizzazione del traffico veicolare e pedonale, la creazione di nuovi marciapiedi pavimentati in porfido e/o blocchetti di cemento simili a quelli di Largo della Vittoria, e la riorganizzazione delle aiuole e fontane lungo Viale Icilio Vanni sono solo alcune delle innovazioni previste.

Il progetto punta anche a migliorare l’illuminazione con l’installazione di segna passi e luci a LED, oltre al recupero e alla manutenzione delle panchine esistenti. Le aiuole saranno piantumate con essenze prative e una varietà di arbusti, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.

Per minimizzare i disagi alla cittadinanza durante i lavori, il doppio senso di marcia sarà mantenuto fino alla fine di marzo, con possibili chiusure temporanee per motivi operativi.

L’importo del progetto, pari a 550mila euro, è finanziato attraverso fondi appositamente destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo finanziamento, come sottolineato dal Comune, non poteva essere utilizzato per altri tipi di interventi, come il rifacimento dell’asfalto. La riqualificazione dei viali rappresenta quindi un importante passo verso un ambiente urbano più moderno e funzionale per i cittadini di Città della Pieve.