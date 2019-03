Città della Pieve, nuove manifestazioni nei mesi prima e dopo il Palio dei Terzieri

Si arricchisce con due ghiotte novità la festa cittadina più importante per i Pievesi. Sono state svelate le novità riguardanti le date di Maggio e di Ottobre che faranno da preludio e chiusura al Palio dei Terzieri.

Nel dettaglio:

Domenica 5 Maggio, oltre alla consueta presentazione dell’edizione del Palio che si svolgerà la mattina a Palazzo Corgna, ci sarà nel pomeriggio la solenne benedizione del Palio, dei vessilli e degli arcieri in cattedrale. Tre cortei si muoveranno verso il duomo alle ore 17 di domenica al rullo dei tamburi che inizieranno così a scuotere le mura cittadine già da Maggio.

Ad Ottobre (sabato 5) l’ultimo evento in calendario è il gran finale del corteo storico con una preliminare esposizione fotografica e dei costumi più belli che prenderà vita a Palazzo Corgna per una settimana e culminerà con la sfilata e premiazione del Masgalano 2019 in Piazza Plebiscito a partire dalle ore 21 di sabato 5 Ottobre.

Passerella dei migliori costumi e premio al vincitore con l’esposizione che si prolungherà fino a domenica 6 all’interno delle sale espositive di Palazzo Corgna. Due importanti occasioni che ampliano ed arricchiscono la stagione degli eventi Pievesi.

