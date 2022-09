Città della Pieve, nel week end visite guidate e percorsi immersivi

Sabato 24 e domenica 25 settembre il Comune di Città della Pieve propone "Il Paesaggio del Perugino tra realtà e pittura", un weekend di visite guidate

Sabato 24 e domenica 25 settembre il Comune di Città della Pieve propone “Il Paesaggio del Perugino tra realtà e pittura”, un weekend di visite guidate, con partenza dall’Info Point di Piazza Matteotti, che accompagneranno il pubblico in un sorprendente percorso immersivo alla scoperta dei paesaggi dipinti dal Maestro del Rinascimento, Pietro Vannucci detto “Il Perugino” e dei paesaggi reali dai quali egli prese spunto per realizzare le sue opere, in particolare il doppio affaccio paesaggistico della città tra Valdichiana e Trasimeno.

Le visite guidate si svolgeranno sabato 24 e domenica 25 settembre alle ore 11.30 e alle ore 15.30. Per info e prenotazioni: 0578 298840, info@cittadellapieve.org.