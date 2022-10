Città della Pieve, il nuovo equilibrio in Giunta comunale

Risini chiama al Turismo e Sviluppo economico la commercialista D'Alessandro, in Consiglio entra Balaguera | Vicesindaco Nocentini

C’è voluto un po’, ma alla fine il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, ha trovato la quadra per la ricomposizione della sua Giunta, dopo le dimissioni della vicesindaco Lucia Fatichenti.

La delega al Commercio, alle Attività produttive, Turismo e strutture ricettive, particolarmente importante in un territorio a forte vocazione turistica, è stata affidata a Daniela D’Alessandro, commercialista e tributarista, conosciuta nel Pievese anche per il suo impegno nel sociale. Una scelta “condivisa dall’intera squadra di Governo” ha tenuto a precisare il sindaco, che confida nella sua conoscenza del tessuto economico locale anche per l’attività professionale svolta.