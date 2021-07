Città della Pieve, il 24 luglio giornata dedicata al benessere - Tuttoggi

A Città della Pieve mercatino del Perugino, presentazione del libro "Il marketing del benessere", visita alla rocca e degustazione a km 0

Sabato 24 luglio 2021 dalle ore 17.30 a Città della Pieve, nel chiostro di Palazzo Orca, l’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a trascorrere un pomeriggio interamente dedicato al tema del buon vivere e del benessere.

L’iniziativa nasce nel contesto del Mercatino del Perugino, il primo mercato settimanale pievese a KM0, che tra i suoi obiettivi ha anche quelli di veicolare la cultura della sostenibilità, dell’economia circolare, del consumo critico e di promuovere stili di vita sani e di qualità.

L’evento, a ingresso libero, si aprirà con la presentazione del libro “Il Marketing del Benessere. Il cambiamento necessario per una nuova economia” di Paola Rizzitelli, esperta di marketing, comunicazione e Wellness Economy, che dialogherà con Paolo Piacentini, Presidente di Federtrek ed esperto dei Cammini del Ministero della Cultura.

A seguire sarà offerta ai partecipanti una immersione nella storia locale, con una visita con accompagnamento guidato alla Rocca Perugina, uno dei monumenti più significativi della Città, alla scoperta delle antiche celle carcerarie e delle meravigliose torri, passando tra affascinanti e stretti cunicoli.

Per tutta la durata dell’evento gli espositori del Mercatino del Perugino proporranno una degustazione gratuita a base dei loro prelibati ed eccellenti prodotti a chilometri zero, con abbinamenti appositamente scelti per magnificarne i sapori e regalare un’esperienza enogastronomica unica ed indimenticabile.