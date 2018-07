Città della Pieve, III^ edizione del Raduno Internazionale Bimota Classic Parts

Ormai diventato l’evento più atteso da tutti gli appassionati del marchio Bimota, Sabato 1 e domenica 2 settembre 2018 presso la sede del BIMOTA CLASSIC PARTS – tra Chiusi (Toscana, provincia di Siena) e Città della Pieve (Umbria, provincia di Perugia) – si svolgerà il terzo anno consecutivo Raduno Internazionale Bimota Classic Parts

Visto il grande successo delle precedenti edizioni, il titolare del Bimota Classic Parts, Paolo Girotti, ha deciso di organizzare quest’anno un weekend ancora più entusiasmante suggestivo e coinvolgente. Infatti, la novità assoluta di questa edizione è la possibilità di entrare in pista con la propria Bimota, per soddisfare pienamente l’indole fortemente corsaiola che da sempre distingue le moto del marchio.

Pertanto, sabato 1 settembre, presso l’autodromo di Magione (PG), si svolgerà una sessione open pit lane –entri e esci tutte le volte che vuoi! – dalle ore 12,30 alle ore 14,30; al termine è previsto un delizioso e caratteristico pranzo a buffet.

Durante il weekend non solo sarà possibile apprezzare ogni dettaglio della storia delle moto Bimota classiche visitando la sede del Bimota Classic Parts, ma sarà anche possibile scoprire in sella alla propria moto le meraviglie paesaggistiche dei dintorni e assaggiare le innumerevoli prelibatezze tosco/umbre; consolidando così in modo

indissolubile il connubio tra moto e territorio.

Nel pomeriggio di sabato 1 settembre il titolare e i suoi collaboratori faranno immergere il visitatore nella storia del glorioso marchio Bimota mettendosi a completa disposizione. Sarà organizzato un percorso di visita della sede del Bimota Classic Parts.

Saranno presenti mostre fotografiche a tema, proiezioni di cortometraggi e delle gare più avvincenti rese indimenticabili da grandissimi piloti come Falappa, Tardozzi e Virginio Ferrari. Saranno presenti in esposizione, direttamente dalla collezione del Bimota Classic Parts, oltre 30 moto Bimota alcune delle più rappresentative dell’intera gamma della factory riminese e, novità assoluta, alcune moto plurivittoriose dall’importante palmares racing che hanno scritto la storia del motociclismo e che tanto entusiasmano gli appassionati di ogni generazione. La serata si concluderà con una cena.

Il programma di domenica 2 settembre prevede un ricco ventaglio di tour, da effettuare insella alla propria moto, mediante i quali sarà possibile cogliere le caratteristiche storico/paesaggistiche del territorio e apprezzare il fascino di percorsi unici nel loro genere.

Per tutta la durata dell’evento, sarà possibile rilassarsi presso le molteplici strutturericettive presenti sul territorio. Infatti, svariate saranno le convenzioni con agriturismi,alberghi e B&B della zona per soddisfare tutte le tipologie di pernottamento. Previsto un pranzo al Lago Trasimeno

A tutti i partecipanti verrà consegnato un esclusivo pacchetto di benvenuto BCP: conattestato di partecipazione (da incorniciare e conservare con orgoglio) e gadget vari. Tutte le iniziative saranno facoltative, ma dovranno essere prenotate con relativa conferma dei giorni ai quali si desidera partecipare, per definire i vari gruppi e l’ottimizzazione degli spostamenti/tour.

Per maggiori informazioni e programmare la partecipazione alle varie attività contattare:

info@bimotaclassicparts.com

