Città della Pieve, gli alunni della "Vannucci" fanno visita ai Carabinieri - Tuttoggi.info

Visita dei giovani studenti dalla scuola elementare alla stazione dei Carabinieri con visita alla Centrale Operativa

Mercoledì 10 aprile, nelle prime ore del mattino, circa venticinque alunni delle classi quarte – accompagnati dalle proprie insegnanti – della scuola elementare “Vannucci” di Città della Pieve hanno visitato la locale Compagnia Carabinieri.

Accolti dal personale della Stazione, si sono dapprima intrattenuti negli uffici in uso ai militari, dove sono stati loro spiegati i compiti dell’Arma dei Carabinieri e la presenza dei vari comandi nella zona del Trasimeno. Successivamente gli studenti hanno visitato la Centrale Operativa, dove hanno avuto modo di apprendere il funzionamento del “NUE 112” e la conseguente gestione delle emergenze, ed hanno anche assistito ad una comunicazione in diretta via radio tra l’operatore della centrale e le pattuglie dislocate sul territorio. Agli alunni sono stati poi illustrati e mostrati alcuni equipaggiamenti, quali la pistola ad impulsi elettrici “TASER”, l’equipaggiamento da Ordine Pubblico (come caschi, scudi ecc.) e l’etilometro in dotazione al Nucleo Radiomobile. La visita è poi proseguita all’esterno, nel piazzale della caserma, dove i ragazzi sono saliti a bordo delle auto in dotazione scoprendone alcune funzionalità, e azionando – in un passaggio più ludico della visita – la sirena e i lampeggianti.

I ragazzi, nonostante la giovane età, hanno rivolto varie domande agli uomini e alle donne in divisa, dimostrando grande curiosità per i compiti svolti dall’Arma dei Carabinieri nel loro territorio. La visita, che è durata circa un’ora e mezza, si è poi conclusa con una foto di gruppo.