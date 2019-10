Città della Pieve, domenica escursione “Sugli antichi passi”

Il Gruppo Ecologista “Il Riccio” in collaborazione con GeaEnergyTrekking organizza, domenica 20 ottobre, l’escursione “Sugli antichi passi” – Antico Sentiero n. 3.

Appuntamento alle ore 8.30 dalla Chiesa di Sant’Agostino, in prossimità della rotonda di accesso a Città della Pieve da Porta Fiorentina, da qui si prosegue in direzione Moiano fino alla Chiesa della Madonna di Canale, da dove, abbandonata la strada asfaltata, si sale, per una comoda via sterrata, in direzione San Biagio. Una volta superata la pieve campestre, nelle belle giornate, si può ammirare un suggestivo panorama sul Lago Trasimeno e il versante Nord – Nord Est del territorio, poi si scende verso i Tre Molini, accanto ad estesi pascoli, per risalire a Poggio al Piano dove si chiude l’anello.

Un percorso di sette chilometri e mezzo con un dislivello di circa 220 metri, da coprire in tre ore. La partecipazione è aperta a tutti. Per ulteriori informazioni 3279739039.

