Città della Pieve, dal Pnrr fondi per un milione di euro per la riqualificazione di alcune vie del centro - Tuttoggi.info

Serviranno per la manutenzione straordinaria della viabilità

Nuovo riconoscimento di fondi PNRR per la città del Perugino. Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati determinati i contributi da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza relativamente all’annualità 2023, e tutte le istanze presentate dal Comune di Città della Pieve sono state dichiarate ammissibili.

Ovvero: manutenzione straordinaria con messa in sicurezza viabilità del Centro Storico, con la riqualificazione di varie vie, tra cui Via Case Basse, Via Verri, Via delle Forbici e traversa Via delle Nottole; manutenzione straordinaria con messa in sicurezza della viabilità Strada Comunale delle Cardete; manutenzione straordinaria con messa in sicurezza Strada Comunale del Felcino; manutenzione straordinaria con messa in sicurezza Chiesa del Cimitero, casa del custode ed ex camera mortuaria.

I lavori partiranno non appena completato l’iter procedurale necessario. Soddisfazione viene espressa dal Sindaco Fausto Risini e dalla Giunta Comunale che sottolineano come “Città della Pieve riesca ad intercettare finanziamenti grazie a un bel lavoro di squadra e a progettualità mirate e curate. Un ringraziamento va agli uffici comunali e ai tecnici per il lavoro svolto sempre in modo certosino. Oltre a quelli già riconosciuti, siamo a quasi 3milioni di euro di contributi PNRR aggiudicati, questi nuovi fondi di oggi sono la dimostrazione di come progettualità valide possono veramente sostenere opere importanti per la città”.