Città della Pieve, a don Oscar Carbonari sarà dedicato un belvedere - Tuttoggi.info

L'Amministrazione comunale dedica il Belvedere della Chiesa di San Pietro a Don Oscar Carbonari, cerimonia il 24 febbraio

A Città della Pieve dopo le inaugurazioni della Scalinata “Sergio Bassini” e di Via Antonio Marroni, l’Amministrazione Comunale dedica il Belvedere della Chiesa di San Pietro a Don Oscar Carbonari. Si tratta di una delle figure più importanti del secondo Novecento pievese, per il rilievo avuto in campo religioso, ma anche civile e sociale.

L’inaugurazione si terrà sabato 24 febbraio alle ore 16:30 in Viale Gino Cappannini, accanto alla Chiesa di San Pietro. Saranno presenti il Sindaco Fausto Risini, la Giunta Comunale, il Direttore del Corriere Pievese Gianni Fanfano e Don Giordano Commodi.