Citroen, fino a 9.000 euro ecobonus su C5 Aircross Hybrid - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – A partire dall’1 agosto, sulla base del nuovo Decreto-Legge Rilancio, Citroen ha lanciato l’operazione “Ecobonus Rottamazione” che garantisce i benefici degli incentivi statali con offerte eccezionali su tutta la gamma.

All’interno di questa iniziativa, SUV Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in beneficia fino a 9.000 euro di incentivi all’acquisto, comprensivi di Ecobonus statale auto 2020. Inoltre, per offrire ai Clienti la massima flessibilità di utilizzo, SUV Citroèn C5 Aircross Hybrid Plug-in propone condizioni straordinarie con il finanziamento “Simply With You” oppure con soluzioni di noleggio a lungo termine, sia per clienti privati che per clienti Business.

La nuova misura incentiva l’acquisto dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica (di categoria M1), parametrati al numero di g di CO2 emessi per km. Gli incentivi sono cumulabili con gli altri già previsti dall’ecobonus 2019 (fino a 60 g/km) e sono inoltre destinati a veicoli con emissione di CO2 fino a 110 g/km.

Grazie alla sua tecnologia Hybrid plug-in con ricarica esterna, SUV Citroèn C5 Aircross Hybrid rientra all’interno della fascia 21-60 g/km di CO2, che offre la possibilità di beneficiare di incentivi statali pari a 2.500 euro oppure 4.500 euro in caso di rottamazione di un veicolo con 10 anni di anzianità e che rispetti al più lo standard Euro 4.

Un vantaggio che, in base alle diverse Amministrazioni locali, si può sommare, ad esempio, all’accesso alle ZTL gratuito (o con pedaggi ridotti) oppure al parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti.

SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in è il SUV ibrido plug-in più confortevole e più modulabile del suo segmento che offre una grande versatilità di utilizzo: modalità 100% elettrica per tutti i giorni con 55 km di autonomia (fino a 135 km/h) e zero emissioni di CO2; modalità termica per i lunghi tragitti e modalità ibrida per combinare i vantaggi delle due motorizzazioni.

Grazie alla sua tecnologia ibrida plug-in, nell’ambito dell’operazione Ecobonus Rottamazione di Citroen, ad agosto beneficia di incentivi all’acquisto fino a 9.000 euro, comprensivi di Ecobonus statale auto 2020 in caso di rottamazione, e per soddisfare le esigenze di una clientela diversificata, in linea con la firma di Marca ‘Inspired by Yoù, offre inoltre varie forme di utilizzo estremamente competitive, dal finanziamento al noleggio.

Per quanto riguarda l’acquisto, il prezzo in promozione di SUV Citroen C5 Aircross Hybrid è pari a 32.900 euro, grazie all’Ecobonus Rottamazione di Citroen di 9.000 euro sul prezzo di listino, comprensivo di Ecobonus statale auto 2020.

La Marca Citroen considera le persone come la principale fonte di ispirazione e per loro rinnova costantemente le sue proposte, in termini di prodotti e di servizi. Con questo approccio, per rispondere alle esigenze di mobilità dei suoi Clienti e offrire loro maggiore serenità, Citroèn propone il finanziamento “Simply with you”, disponibile per tutte le motorizzazioni di SUV Citroen C5 Aircross, termiche e plug-In Hybrid, che consente al cliente grande flessibilità al momento dell’acquisto.

(ITALPRESS).