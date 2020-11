Citroèn Connect NAV da nuova C3 a C5 Aircross hybrid - Tuttoggi

Il traffico non è una scienza esatta. Spesso, seguire il percorso più diretto o più logico tra due luoghi non è sinonimo di percorrere quello più veloce. Quindi, per rendere più facile la vita di tutti i giorni, la moderna tecnologia di navigazione Citroèn Connect Nav fornisce informazioni di viaggio in 3D sul Display del TouchPad comprese le condizioni meteorologiche e del traffico in tempo reale. Consapevole delle esigenze e delle preferenze delle persone, offre anche informazioni aggiornate sulla posizione e sui costi delle stazioni di servizio e dei parcheggi, oltre ad indicare i punti di interesse locali e gli allarmi per le aree di concentrazione degli incidenti stradali e di pericolo.

Sui veicoli elettrificati della gamma Citroèn, come per esempio SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in, Nuova è-C4 – 100% èlectric, è-SpaceTourer, la navigazione connessa di Citroèn Connect Nav è arricchita con alcune funzioni specifiche per conoscere i punti di ricarica lungo il percorso oppure il raggio d’azione in modalità elettrica. Il sistema è disponibile tra i servizi di connettività su quasi tutti i modelli della Marca, ed è incluso negli equipaggiamenti di serie delle versioni Top di gamma.

