Citroen C3 Aircross, ora anche a 7 posti - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Citroen reinventa la C3 Aircross. Un vero SUV con uno stile deciso, muscoloso e innovativo. Lunga 4 metri e 39, offre il miglior spazio interno nel suo segmento per i passeggeri. Disponibile anche una versione a 7 posti, una novità per il segmento. Progettata con le stesse proporzioni, offre flessibilità d’uso pur rimanendo compatta e maneggevole. C3 Aircross offre una guida facile e confortevole sia in città sia nei percorsi extraurbani. Il listino parte da 18.790 euro per la versione YOU a benzina.

tvi/mrv