Citroen C1, city car versatile ideale anche per neopatentati - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Citroen C1 è la city car versatile e dinamica della Casa del Double Chevron, dalla personalità energica e frizzante. Da sempre sinonimo di freschezza e ottimismo, Citroen C1 soddisfa le esigenze dei clienti in tutte le stagioni, grazie a due silhouette: berlina 5 porte, oppure Airscape, con tetto apribile, 5 porte. Agile e ideale per spostarsi in città grazie alle dimensioni compatte (3,46 m di lunghezza) e alla maneggevolezza (4,80 m di raggio di sterzata), Citroen C1 è accogliente, con un bagagliaio facilmente accessibile (da 196 a 780 litri, secondo la configurazione dei sedili posteriori) e versatile, con un confort eccezionale delle sospensioni e dei sedili, e una straordinaria tenuta di strada. Citroen C1, in tutte le sue versioni è equipaggiata con il motore a benzina VTi 72 S&S, che risponde alla normativa Euro 6.2 D-ISC, da tre cilindri, 998 cm3 di cilindrata, abbinato al cambio manuale a cinque rapporti. Citroen C1 è in grado di rispondere alle esigenze di una clientela diversificata che sceglie la propria vettura secondo il proprio stile e il proprio modo di essere, grazie a 8 colori per la carrozzeria a cui si aggiungono, per la sola versione Airscape, 2 tinte per il tetto in tela (Black oppure Sunride red). La gamma di Citroen C1 berlina include anche la versione Millenium che esalta il look trendy e si distingue nel traffico urbano adottando modanature dei passaruota Nero Opaco abbinate a copricerchi da 15″ Comet che esaltano la sua silhouette, insieme ai vetri posteriori e al lunotto oscurati, che conferiscono un tocco di eleganza in più. Il tetto può essere scelto in opzione gratuita nella tinta Ink black a contrasto con i colori della carrozzeria Opal white, Silver grey, Galaxite grey, Nude. A bordo, C1 Millenium propone di vivere l’avventura urbana in tutta tranquillità, con l’accogliente rivestimento Metropolitan Grey e il morbido volante in pelle, la modernità del Touch Pad 7″, il comfort della climatizzazione e la facilità di utilizzo con i retrovisori esterni regolabili elettricamente.

Citroen C1 rappresenta la soluzione ideale anche per i conducenti più giovani, inclusi coloro che hanno appena conseguito la patente di guida, in quanto rispetta i limiti di cilindrata e potenza previsti per i neopatentati. Le versioni sono sono la 5 porte berlina, negli allestimenti Feel e Shine, e la versione con tetto apribile 5 porte Airscape, nell’allestimento Shine. Le versioni berlina 5 porte per neopatentati includono di serie il ruotino di scorta, i cerchi in lega da 15″ Planet, Comandi al volante e Radio DAB MP3 con 4 altoparlanti e Bluetooth.

(ITALPRESS).