 Cisgiordania, Tajani “Contro i coloni violenti servono misure a livello europeo” - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cisgiordania, Tajani “Contro i coloni violenti servono misure a livello europeo”

ItalPress

Cisgiordania, Tajani “Contro i coloni violenti servono misure a livello europeo”

Mer, 16/09/2026 - 16:03

Condividi su:

ROMA (ITALPRESS) – “L’espansione degli insediamenti è inaccettabile, nessuno può tollerare le violenze dei coloni in Cisgiordania, nessuno può giustificare iniziative che compromettono la prospettiva della soluzione a due Stati”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, rispondendo al question time alla Camera. “La questione è capire quali strumenti utilizzare per incidere realmente su queste condotte” ha aggiunto Tajani “siamo convinti che, su materie di questo tipo, l’unico quadro giuridico e politico efficace sia quello dell’Unione Europea”. Per il ministro degli Esteri “la politica commerciale è una politica integrata con un’unione doganale dove circolano i prodotti con regole comuni. Per colpire in modo mirato ed efficace le attività” e “le fonti di finanziamento dei coloni violenti servono misure a livello europeo, per questo abbiamo scelto, fin dall’inizio, di affrontare la questione in ambito europeo”.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!