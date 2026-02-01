 Cirio "Visita Meloni ad agenti feriti è testimonianza e solidarietà dello Stato" - Tuttoggi.info
ItalPress

Dom, 01/02/2026 - 12:02

TORINO (ITALPRESS) – “Testimonianza e solidarietà dello Stato dopo i fatti di Torino molto apprezzata dai ragazzi, molto apprezzata dalle istituzioni, molto apprezzata dal Piemonte perché è un ulteriore segno e testimonianza che lo Stato c’è, un ulteriore segno e testimonianza che il bene è stata la parte di una divisa e la presenza in persona del Presidente del consiglio a testimoniare tutto questo, la solidarietà, la vicinanza degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine, credo che sia una prima grande risposta ai fatti vergognosi che si sono verificati ieri in questa città, che è la città dove è nata l’Italia. Tutto questo è ancora più grave ed è anche una città che ha saputo essere sempre molto attenta a garantire la libertà. La scatenanza è la privazione della libertà, è la violazione della libertà, è la violazione della legalità. Tutto questo, come continuiamo a dire da anni, è totalmente incompatibile con la vita di una comunità democratica e con i principi della nostra Costituzione” Così Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio commenta la visita della premier Giorgia Meloni all’ospedale Molinette di Torino agli agenti aggrediti ieri nel corso della manifestazione Pro Askatasuna.

tvi/mca3 (Fonte video: Regione Piemonte)

