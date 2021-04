“Il ministro Speranza mi ha detto che entreremo in zona arancione martedì, ma non è una data certa”. Così Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, conferma l’uscita della regione dalla zona rossa la prossima settimana. “I numeri sono in costante miglioramento, l’indice Rt si attesta a 0,9”.

