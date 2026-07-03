Cirio "La Regione Piemonte ha centrato il 100% degli obiettivi Pnrr" - Tuttoggi.info

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Cirio “La Regione Piemonte ha centrato il 100% degli obiettivi Pnrr”

ItalPress

Cirio “La Regione Piemonte ha centrato il 100% degli obiettivi Pnrr”

Ven, 03/07/2026 - 15:03

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TORINO (ITALPRESS) – “La Regione Piemonte ha fatto tutto quello che doveva fare, ha centrato tutti gli obiettivi, vale a dire il 100% della spesa sul Pnrr, ha realizzato tutti gli obiettivi target che erano stati dati da Bruxelles, non ha perso un euro di penalizzazione, anzi rispetto a quanto ci avevano dato hanno aggiunto da Bruxelles 35 milioni di euro perché siamo stati bravi. Di questo da piemontese e sabaudo serio sono orgoglioso, perché non dimentichiamo che sono soldi dei cittadini, pagati a fatica dalle persone e dalle imprese, il fatto che siano tornati bene e in tempo per garantire sanità, scuole, istruzione, borse di studio e treni credo che sia un bel risultato”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della conferenza stampa sui progetti del Pnrr in Piemonte organizzata oggi a Torino.

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