Cirio "Credo nel centrodestra unito" - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – “Vengo da una terra che mi ha insegnato a essere ottimista, che non vuol dire essere sognatori, ma pragmatici, con i piedi per terra. Il Covid mi ha insegnato tantissimo, come credo abbia insegnato a tutti a ragionare in un’ottica in cui bisogna considerare prioritari gli obiettivi legati alla salute”. Lo dice il governatore piemontese Alberto Cirio, intervistato dall’Italpress. “Io – aggiunge – credo nel valore del centrodestra unito. Berlusconi ci ha insegnato che è fondamentale, noi siamo diventati competitivi a livello nazionale proprio quando abbiamo imparato a stare insieme”.

xb2/mgg/gtr