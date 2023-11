Circolo Velico Castiglionese, gli atleti ricevuti in Regione dopo i Mondiali di Rimini

Squarta e Meloni si sono complimentati con gli atleti Niccolò Giomarelli e Mavie Ceccarelli e con i tecnici Garzi e Coltella

Gli atleti del Circolo Velico Castiglionese, dopo gli ottimi piazzamenti ottenuti negli “O’pen SKiff World Championships” di Rimini, sono stati ricevuti a Palazzo Cesaroni dal presidente del Consiglio regionale Marco Squarta e dalla consigliera Simona Meloni. All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di

Castiglione del Lago, Matteo Burico e Massimo Sepiacci presidente del Club Velico Castiglionese.

“I risultati ottenuti dagli atleti del Circolo Velico Castiglionese negli ‘O’pen SKiff World Championships’ di

Rimini contribuiscono a tenere alto il nome dell’Umbria nel mondo dello sport, dimostrando anche la caparbietà, la dedizione e la costanza di chi ottiene risultati allenandosi su un lago non enorme ma di certo spettacolare come il Trasimeno” le parole di Squarta e Meloni al perugino Niccolò Giomarelli (oro mondiale nella categoria Under 17) e Mavie Ceccarelli (medaglia di bronzo – 13a assoluta in classifica generale).

“Grazie al lavoro di Stefano Garzi, istruttore/allenatore e di Massimo Coltella, responsabile tecnico del Club – hanno evidenziato Squarta e Meloni – tutta la squadra agonistica di Castiglione del Lago ha ottenuto ottimi piazzamenti, portando lustro sportivo e meritati riconoscimenti alla nostra regione. Tutto questo in uno sport fatto di fatica, dedizione, contatto e confronto con la natura e tanta perseveranza”.