Cip e Rai fanno squadra per Milano Cortina 2026, De Sanctis: "Tappa cruciale per il movimento paralimpico" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Il Comitato Italiano Paralimpico e la Rai hanno presentato oggi, al 47° piano di Torre Allianz a Milano, la roadmap verso i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in un evento che ha riunito istituzioni, partner e atleti. Come spiegato dal presidente del Cip Marco Giunio De Sanctis, la mattinata ha messo al centro visione, comunicazione e legacy, elementi chiave del percorso che porterà l’Italia a ospitare l’appuntamento paralimpico: “Milano Cortina 2026 sarà una tappa cruciale per il movimento paralimpico italiano. Non è solo un grande evento sportivo, è una piattaforma capace di generare cultura, inclusione e consapevolezza. Il lavoro congiunto con la Rai e il sostegno dei partner confermano che il Paralimpismo è ormai riconosciuto come un patrimonio collettivo, e che il Paese è pronto a sostenerlo con convinzione”.

La mattinata si è sviluppata attraverso tre panel principali. Alla prima tavola rotonda, focalizzata su obiettivi, valori e prospettive dei Giochi, hanno preso parte il Presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis, il Presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, il Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, il Direttore RaiSport Paolo Petrecca e il Sottosegretario allo Sport della Regione Lombardia Federica Picchi. “Milano-Cortina 2026 è un’opportunità straordinaria per valorizzare il talento, la passione e la determinazione dei nostri atleti paralimpici ma anche per promuovere una visione di Paese più attenta, consapevole e inclusiva – ha spiegato il Ministro Alessandra Locatelli -. I Giochi lanceranno un messaggio potente, ricordandoci ancora una volta l’importanza di fare squadra per costruire un futuro in cui ogni persona possa sentirsi parte attiva della nostra società, e in cui lo sport continui a essere uno strumento che abbatte barriere e contribuisce a promuovere una nuova prospettiva che ci chiede di vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti. Ringrazio il Cip e la Rai per questo importante momento di condivisione e partecipazione”.

La seconda sessione ha approfondito il ruolo della comunicazione e della copertura televisiva dei Giochi, con la partecipazione del sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, dell’assessore allo Sport del Comune di Milano Martina Riva, dell’Ad di Fondazione Milano Cortina Andrea Varnier, del Vicedirettore RaiSport Riccardo Pescante e della campionessa paralimpica Francesca Porcellato. “Dalle Paralimpiadi di Vancouver 2010 la Rai è la tv pubblica che trasmette più ore dei Giochi – ha dichiarato il direttore di RaiSport Paolo Petrecca – e continueremo a fare squadra con il Cip anche per Milano Cortina, perché nulla è più inclusivo della maglia azzurra. Oltre 100 ore di dirette su Raidue e Raisport, oltre 70 ore di repliche con il meglio della giornata paralimpica, due rubriche: la prima in apertura di giornata per presentare ciò che avverrà e la storica “Sportabilia” in chiusura per riassumere quello che è accaduto con i contributi che arriveranno da Casa Paralimpica Italiana e uno studio di continuità che accompagnerà i telespettatori nel corso dell’intera giornata di gare”.

A seguire, è stato presentato il progetto delle Hospitality House paralimpiche: il cuore delle relazioni, luogo di scambio e incontro. Un simbolo dell’Italia che accoglie, include, innova. “Italia in Gioco” è il concept che racconta un Paese protagonista, che si mette in gioco per costruire un futuro più accessibile, inclusivo e condiviso. A Milano, città che ospiterà le gare di Para Ice Hockey, in Torre Allianz ci sarà il cuore istituzionale e relazionale: networking, eventi, hospitality, eccellenza gastronomica firmata Da Vittorio. Un ecosistema contemporaneo che racconta l’Italia dello sport, della cultura e dell’inclusione. Sarà infatti allestito al 47° piano della Torre della Compagnia Assicurativa un hub di rappresentanza istituzionale con un’anima relazionale, dedicato alla visibilità degli sponsor.

La terza tavola rotonda ha posto l’attenzione anche sulle ricadute territoriali e sulla legacy, con interventi del Commissario Straordinario per le Paralimpiadi Invernali Giuseppe Fasiol, di Diana Bianchedi Chief Strategy Planning & Legacy Officer Fondazione Milano Cortina 2026, di Alessandro Giungi Consigliere Comunale Milano, Presidente Commissione Olimpiadi/Paralimpiadi, e Silvia Marra, Consigliere di Ambasciata. Nel finale della mattinata, spazio agli atleti: una rappresentanza della Squadra Azzurra del Para Ice Hockey e del Curling in carrozzina è stata accolta sul palco per un momento di tributo, con brevi testimonianze di Andrea Macrì e Angela Menardi. A chiudere l’evento una breve dimostrazione delle discipline paralimpiche presenti all’iniziativa. Il presidente De Sanctis ha concluso l’evento con un messaggio chiaro: “Il percorso verso Milano Cortina 2026 sarà impegnativo, ma oggi abbiamo dimostrato che il sistema paralimpico italiano è compatto, credibile e pronto. Con il contributo delle istituzioni, dei territori, dei partner e dei media, possiamo garantire ai nostri atleti le migliori condizioni per esprimere il loro valore e consegnare al Paese un evento di cui andare orgogliosi”.