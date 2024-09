Cioccolato di Modica IGP al G7 Agricoltura - Tuttoggi.info

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, con il sostegno del Libero Consorzio di Ragusa, sarà presente al G7 Agricoltura in programma a Siracusa , nell’ambito dell’Expo DiviNazione, dal 21 al 29 settembre .

Al Consorzio del Cioccolato di Modica IGP è stato assegnato un sito prestigioso : Palazzo Vermexio, sede del Comune di Siracusa nella centralissima Piazza Duomo.

Nel cortile interno di Palazzo Vermexio sarà allestita la mostra documentario – bibliografica “Il cioccolato di Modica nelle carte dei Grimaldi”, curata dall’equipe coordinata da Grazia Dormiente e in atto esposta all’interno del Museo del Cioccolato di Modica. Ventiquattro pannelli che ripercorrono la storia del primo e ad oggi unico cioccolato europeo a marchio IGP e che espongono quelle prove documentali che hanno consentito di dare certezza anagrafica al cioccolato di Modica, fissandone la data di nascita nel 1746.

Nel salone a pianoterra di Palazzo Vermexio sarà allestito CHOCOLAB un laboratorio di dimostrazione della tecnica di produzione del cioccolato di Modica, la cui direzione è stata affidata all’ Alberghiero Principi Grimaldi di Modica. Nel Chocolab, dove è prevista la presenza dei maestri cioccolatieri del Consorzio, sarà possibile degustare il cioccolato di Modica ed anche prodotti di pasticceria preparati in loco e che includono il cioccolato di Modica come ingrediente. In degustazione CHO , primo e unico liquore al cioccolato di Modica IGP.

La direzione della somministrazione delle degustazioni dei prodotti con il cioccolato di modica IGP, è stata affidata alla società Sol Barocco Srl, che curerà anche la vendita dei prodotti.

Nelle dimostrazioni giornaliere oltre ai due ingredienti principali, pasta di cacao – Callebaut e zucchero – Nostrano di Italia Zuccheri, saranno impiegati anche : pistacchio di Raffadali Dop, Nocciole dell’Etna, Sale di Trapani.

In programma in collaborazione con l’IRVO e grazie all’Assessorato Regionale alla Agricoltura, una master class di abbinamento di cioccolato di Modica IGP con i vini da Dessert siciliani fra i quali “Baroque” il Moscato di Noto Dop della cantina Rudinì.

Progettazione, realizzazione e allestimento della Mostra, della comunicazione e della grafica è stata affidata a Zero Comunicazione che ha curato altresì l’esposizione della mostra sul Passaporto Digitale del Poligrafico e Zecca dello Stato , nonché quella del Pistacchio di Raffadali DOP.

Per l’occasione è prevista la sperimentazione del nuovo contrassegno di stato, basato sulla tecnologia Qrcode, che sarà applicato nelle barrette di cioccolato predisposte per celebrare l’evento.

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP quale partner dell’evento, ha curato la produzione di un astuccio speciale, dedicato al G7 Agricoltura, che in mille esemplari, sarà donato al Ministero, unitamente agli eleganti pacchi dono destinati a Ministri e alle delegazioni dei Paesi stranieri presenti.

Il pacco dono conterrà oltre al cioccolato aziendale delle imprese consortili, l’esclusiva spilla in argento riproducente la barretta del cioccolato di Modica , realizzata dall’orafa Francesca Calabrese in occasione del riconoscimento della IGP, il libro edito dal Poligrafico dello Stato Il primato del cioccolato di Modica di Grazia Dormiente nonché una barretta istituzionale corredata della medaglia coniata in occasione del Settimo Centenario della Contea, dono del Sindaco di Modica.

Tutti i giorni dal 21 al 29 settembre sarà possibile partecipare alla dimostrazione di produzione del cioccolato di Modica e alla degustazione in diverse fasce orarie.

In programma degli eventi speciali che si svolgeranno nel cortile di Palazzo Vermexio e all’interno del CHOCOLAB i cui particolari saranno resi noti anche attraverso i social network.





Luogo: Modica