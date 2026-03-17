Cinturrino chiede i domiciliari: al via udienza Riesame - Tuttoggi.info

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Cinturrino chiede i domiciliari: al via udienza Riesame

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Cinturrino chiede i domiciliari: al via udienza Riesame

Mar, 17/03/2026 - 11:03

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(Adnkronos) –
Al via l’udienza davanti ai giudici del Riesame di Milano per Carmelo Cinturrino, l’agente di polizia arrestato per l’omicidio volontario di Abderrahim Mandouri, ucciso lo scorso 26 gennaio durante un controllo anti spaccio. Difeso dagli avvocati Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno, l’assistente capo del commissariato Mecenate (presente in aula) ha chiesto i domiciliari dopo aver trascorso circa tre settimane dietro le sbarre del carcere di San Vittore.  

Fino a ieri al poliziotto è stato contestato l’omicidio volontario, dalla richiesta di incidente probatorio invece è emerso che sono due le aggravanti per il delitto (premeditazione e dall’aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione). 

A Cinturrino il pubblico ministero Giovanni Tarzia contesta diversi capi d’accusa che vanno dall’estorsione, allo spaccio, dalla concussione al falso per circa trenta episodi. La decisione dei giudici del Riesame – la procura ribadisce la richiesta del carcere – è attesa nei prossimi giorni.  

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