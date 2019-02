Cinquantenne spaccia a minore, arrestato

share

L’attività di contrasto dell’Arma dei carabinieri al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti è realizzata con un insieme di servizi che vede in campo non solo pattuglie in divisa ma anche in borghese che, come da ultimo ad Orvieto, riescono a monitorare con maggiore discrezione il territorio. Ed è proprio un equipaggio in abiti civili dell’Aliquota Operativa della Compagnia della Città della Rupe che è riuscito a sorprendere un 50enne italiano proprio mentre spacciava hashish a due giovani uno dei quali addirittura minorenne.

Infatti gli investigatori orvietani, nell’ambito di uno specifico servizio mirato alla lotta alla diffusione della droga fra i giovani svolto in tarda serata nei pressi della stazione ferroviaria ai piedi della città, hanno beccato l’uomo, già gravato da precedenti connessi sempre alle sostanze stupefacenti, mentre cedeva dell’hashish a due giovani del posto uno dei quali, una volta identificato, è risultato essere appena sedicenne. Oltre alla droga oggetto della cessione in flagranza, i Carabinieri trovavano a casa dell’uomo altri 50 grammi dello stesso stupefacente già suddivisi in dosi pronte allo smercio e circa 100 euro, ritenuti provento di precedente attività di spaccio.

Il 50enne, che veniva tratto in arresto per spaccio in flagranza di sostanze stupefacenti, veniva tradotto presso la casa circondariale di Terni a disposizione dell’autorità giudiziaria ternana.

Lo sforzo dell’Arma nel prevenire e reprimere la diffusione della droga, soprattutto fra giovani e giovanissimi, è improntato non solo alla verifica del rispetto della legge ma anche alla tutela della salute dei cittadini, compromessa dall’utilizzo di tali sostanze.

share

Stampa