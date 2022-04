Cinofilia, ecco i nuovi giudici Federcaccia

L'associazione venatoria umbra: la formazione per noi è alla base di una caccia sostenibile e proiettata al futuro

“La formazione per Federcaccia Umbra è alla base di una caccia sostenibile e proiettata al futuro”. L’associazione venatoria prosegue nelle azioni per consentire ai propri dirigenti, collaboratori e associati di poter aumentare le proprie conoscenze con appositi corsi di formazione.

Non poteva mancare quello per giudici cinofili. “La conoscenza della branca cinofila – spiegano da Federcaccia – è infatti un elemento imprescindibile per la nostra associazione che ogni anno organizza manifestazioni di grande rilevanza”.

Nel corso dell’ultimo anno si è tenuto il corso per giudici regionali Federcaccia. Le prime lezioni, incentrate su due fondamentali ed importantissimi argomenti, la Cinotecnica e la Cinognostica, sono state tenute nel mese di luglio dai professori docenti universitari Antonio Di Meo e Maurizio Silvestrelli.

Le lezioni sono poi proseguite grazie alla collaborazione del prof. Vincenzo Soprano, coordinatore commissione nazionale Federcaccia su cani da seguita, dal giudice nazionale Baldoni Luca e dei giudici federali Cagiola Fausto, Sforna Roberto, Braccianti Raffaello, Mancini Giancarlo, Moscatelli Fabio, Bordoni Ezio, Barbino Alessandro, i quali hanno approfondito tutte le aree di competenza di un giudice.

I nuovi giudici Federcaccia

Al termine del lungo percorso di formazione, molti aspiranti hanno sostenuto un apposito esame teorico – orale e di valutazione.

Queste le qualifiche di giudice Federcaccia regionale attribuite per le varie discipline:

GIUDICI PER CANI DA SEGUITA SU CINGHIALE:

POSATI AZZURRA

REGNI ALVARO

FIORUCCI SIMONA

GIGLIONI PIERLUIGI

BRUNETTI CLAUDIO

NATALICCHI FANTINI RICCARDO

CECERE ANTONIO

FUCCELLARA FABIANO

GIUDICI PER CANI DA SEGUITA SU LEPRE:

BRUGNONI FAUSTO

MARINI FILIPPO

CACIOPPA LEONARDO

QUAGLIOTTI ANDREA

GNAVOLINI CRISTIANO

NATALICCHI FANTINI RICCARDO

BRUNETTI CLAUDIO

FIORUCCI SIMONA

CECERE ANTONIO

GIUDICI PER CANI DA SEGUITA SU VOLPE:

CAGIOLA FAUSTO

BRUNETTI CLAUDIO

GIUDICI CANI DA FERMA :

BAGNOLO MAURIZIO

BROGLIONI MARCO

CECERE ANTONIO

RIVOLI GIANNI

SANTARELLI FRANCESCO

GIUDICI S.UBERTO:

LEONI ELIA

SANTARELLI FRANCESCO

SENSI STEFANO

(foto generica d’archivio)