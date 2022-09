Marcello Fortini e Fiorella Ricci guidano ai successi i cacciatori umbri, la soddisfazione del selezionatore Scarabottini e del presidente Loretoni

Cinofilia, brillano le squadre umbre al Campionato italiano Anlc. Nelle finali di Fiordimonte la squadra umbra (composta da Marcello Fortini, Luca Quadrati e Gianni Quadrati) prima classificata nella categoria “cerca”. Per la categoria “inglesi” Marcello Fortini si è laureato campione italiano. Per la categoria “donne”, secondo posto per la squadra umbra, composta da Romina D’Angeli Colligiani e Fiorella Ricci, con quest’ultima che si è laureata campionessa italiana.

Grande la soddisfazione per il presidente umbro della Libera Caccia, Lando Loretoni, che si è complimentato con tutti i componenti e con il responsabile della cinofilia Giuliano Scarabottini, che ha selezionato le squadre all’esito delle qualificazioni provinciali e regionali.