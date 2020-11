Cinghiali vicino alle scuole, intervento della squadra di cacciatori

E’ stato necessario l’intervento di una squadra di cacciatori per una dozzina di cinghiali che sono stati avvistati ripetutamente nei pressi delle scuole di Torgiano. La squadra è intervenuta abbattendo alcuni esemplari, liberando così l’area dagli altri ungulati.

Proprio il tema della selezione del cinghiale è particolarmente dibattuta, dopo il via libera che molti prefetti stanno dando nelle zone a rischio Covid arancione per consentire a chi pratica la caccia al cinghiale di uscire anche dal proprio comune di residenza.

Caccia, dibattito in Umbria

Le associazioni venatorie chiedono però che tale possibilità venga estesa a tutti i cacciatori. Questa la richiesta che l’assessore regionale Roberto Morroni ha inoltrato ai prefetti di Perugia e Terni, come comunicato agli Atc nell’ultima videoconferenza. Gli ambientalisti, invece, chiedono che anche nelle zone arancioni, come in quelle rosse, ci sia lo stop totale alla caccia.

Regolamento cinghiali, domani l’incontro

Lunedì 23 novembre Atc e associazioni venatorie si incontreranno in videoconferenza con l’assessore Morroni per discutere delle modifiche al regolamento per i cinghiali.

(foto d’archivio)