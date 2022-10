Cinghiali, l’equivoco tra “controllo” e “contenimento” e le sentenze su chi debba pagare i danni

“Controllo” e “contenimento”

Ma le “invenzioni” dei politici “travestiti da dispensatori di regole e regolamenti” continua imperterrita, accusa Gunnella. Tanto che il sostantivo “controllo”, punta di diamante della riforma, diviene, come per magia e per decreto reiterato, “contenimento”. “Quest’ultimo, spacciato pomposamente per sinonimo – afferma il rappresentante Confavi – ha finito per creare malintesi e malumori a non finire. In primis – com’è ovvio che sia – ai proprietari dei terreni e delle colture danneggiate; poi ai fenomeni dell’amministrazione con delega. E infine ai cinghialisti che, anziché ‘controllarne’ preventivamente il ciclo vitale e la densità evolutiva, come norma vuole, vengono indirizzati piuttosto al loro ‘contenimento'”. E a indennizzarne in solido e di propria tasca i danneggiamenti.

Mentre il suinide pascola con sempre maggiore insistenza fra la mondezza cittadina, le amministrazioni regionali – accusa Gunnella – ‘dimenticano’ di mettere a disposizione degli Uomini dei Boschi tutti i mezzi previsti ormai da 30 anni dalla normativa nazionale e dal previsto documento di omogeneità e congruenza. Gli articoli 1-. e 10-. della riforma del ’92 sull’argomento, non danno spazio a dubbi”.

Chi deve pagare i danni?

“A scanso di equivoci antipatici, noi delle associazioni venatiche di base – prosegue il rappresentante di Confavi – consigliamo al chiacchieratoio regionale umbro, di porre finalmente mano alle sentenze monocratiche emesse in questi ultimi anni dalla magistratura. E di recepire, una volta per tutte, a chi quest’ultima attribuisce le responsabilità in fatto di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, che, ci preme ricordare ai meno attenti è, e rimane, ‘patrimonio indisponibile dello stato'”.

Abbattimenti in forma singola

“Sarebbe altresì divertente – aggiunge Gunnella – poter conoscere i criteri per i quali in Umbria siano riusciti a fare digerire ai cacciatori il pagamento di una gabella pretesa da chi abbatte un cinghiale in forma singola! Forse perché pesa di più di un’allodola? Rileggiamoci attentamente la riforma e cerchiamo di dare una risposta sensata al perché la L 157/92 nelle sue 44 pagine di stesura parla sempre e solo di ‘controllo’ e mai di ‘contenimento’ della fauna selvatica… Se riusciremo nella quadra, comprenderemo finalmente – conclude Gunnella – che soltanto il controllo produce la giudiziosa programmazione del prelievo di una specie e mai il suo contenimento”.