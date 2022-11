Cinghiali, incidenti e danni: appello al ministro per aumentare la caccia

L’invito ad attivarsi con il ministro

“Invito pertanto – chiede Mancini – la Giunta regionale a farsi portavoce delle istanze del territorio umbro presso il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e a riportare sul tavolo del Governo un tema molto sentito per dare voce alle preoccupazioni più volte manifestate dagli attori locali quali imprenditori agricoli, associazioni venatorie e cittadini”.

Un piano straordinario di abbattimenti dei cinghiali

Per l’esponente della Lega è necessario adottare interventi urgenti, coinvolgendo le associazioni venatorie nella predisposizione di un piano di abbattimenti straordinario che aumenti le possibilità di caccia, in primis in braccata. “Di fronte all’evidenza di un numero sempre maggiore di incidenti stradali e di vittime, siccome siamo ormai abituati alle follie del mondo ambientalista – prosegue Mancini – non vorrei che qualche esponente escogiti un ‘green telepass’ per consentire ai cinghiali di transitare lungo le strade italiane”.

Gli agricoltori in Commissione

A breve, su richiesta della collega Manuela Puletti, Mancini annuncia che convocherà in Seconda Commissione i rappresentanti delle associazioni degli agricoltori per approfondire una tematica giudicata di assoluto rilievo per la comunità e per l’economia regionale. “Basta perdere tempo, – conclude Mancini – servono interventi mirati e di buon senso per ridurre la minaccia”.