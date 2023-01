Cinghiali, il dirigente Wwf chiede l’intervento di Atc e cacciatori VIDEO

Gli ungulati devastano i terreni della sua azienda agricola: "Specie ormai aliene, il sistema è fuori controllo"

A distanza di giorni fa ancora discutere l’appello, lanciato sui social anche con un video, con cui il vice presidente del Wwf di Perugia, Raffaele Pagliacci, lamenta il mancato intervento dell’Atc1 e delle squadre dei cacciatori per il contenimento dei cinghiali che “pascolano” nella sua azienda agricola e nei terreni degli altri agricoltori della zona di Valfabbrica. Creando ingenti danni economici e costituendo un pericolo per gli automobilisti in transito.

