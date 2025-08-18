Cinghiali alla “passeggiata” all’ingresso della città VIDEO

Un branco di una quindicina di cinghiali, tra esemplari adulti e cuccioli, a spasso per viale Matteotti, all’ingresso sud della città del Festival. La “passeggiata” degli spoletini, appena fuori le mura, da cui si accede anche al parcheggio della Spoletosphera, uno dei principali parcheggi cittadini collegati al percorso meccanizzato.
Da viale Matteotti si accede alla statale Flaminia. Dove evidentemente i cinghiali transitano, come dimostra l’immagine di numerosi cinghiali – forse gli stessi immortalati nel video nelle prime ore di oggi, lunedì 18 agosto – avvistati davanti alla Basilica di San Pietro, situata alle pendici del Monteluco.
Una situazione, dunque, di elevato rischio per la viabilità. Ma anche per le persone e gli animali domestici della zona.
Tra l’altro continuano gli avvistamenti di cinghiali a Collerisana, con il transito degli animali nella zona dell’ospedale. Un’area che era stata interessata, tempo fa, da un intervento di contenimento per ragioni di pubblica sicurezza, terminata con la denuncia di una residente la cui finestra era stata raggiunta da un colpo. In un’altra occasione, invece, un gruppo di ambientalisti era intervenuti per scacciare i cinghiali nella giornata fissata per il contenimento.