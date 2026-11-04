Cinema & Spettacoli Magazine - 4/11/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) –
– “Wild Horse Nine” con Sam Rockwell e John Malkovich
– “Se domani non torno”, il film su Giulia Cecchettin
– “Il gatto col cappello”, film d’animazione basato sul classico del Dr. Seuss
– “The Nameless Ballad”, il nuovo horror di Federico Zampaglione
mgg/gtr
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