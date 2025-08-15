 Cincinnati, Alcaraz in semifinale: Rublev battuto in 3 set - Tuttoggi.info
Cincinnati, Alcaraz in semifinale: Rublev battuto in 3 set

Cincinnati, Alcaraz in semifinale: Rublev battuto in 3 set

Sab, 16/08/2025 - 00:03

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz in semifinale all’Atp Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, testa di serie numero 2, nei quarti di finale supera il russo Andrei Rublev per 6-3, 4-6, 7-5 in 2h17′ oggi 15 agosto. L’iberico si impone sulla testa di serie numero 9 al termine di un match durissimo, caratterizzato da una serie di break nel finale del terzo set. Alcaraz scappa sul 5-3, può servire per il match ma cede la battuta a ridosso del traguardo. Rublev risale fino al 5-5 prima di crollare: il russo nel dodicesimo game subisce il break che chiude la partita. Alcaraz attende ora il vincente della sfida tra lo statunitense Ben Shelton e il tedesco Alex Zverev. 

