Cina, transiti tra Zhuhai e Macao in aumento rispetto al 2025 - Tuttoggi.info

Per molti viaggiatori, l’attraversamento del valico fa parte del tragitto quotidiano verso il lavoro o la scuola. I viaggiatori abituali provenienti dal Guangdong, da Hong Kong e da Macao rappresentano circa il 70% del traffico, secondo la stazione di ispezione di frontiera di Gongbei.
Anche il traffico di passeggeri stranieri è aumentato, con quasi 700.000 attraversamenti registrati a Gongbei quest’anno, in crescita dell’11% rispetto a un anno prima, ha riferito la stazione.
A Gongbei, i viaggiatori idonei che hanno registrato i propri dati facciali e le impronte digitali possono utilizzare le corsie automatizzate senza presentare documenti di viaggio fisici. Corsie dedicate sono riservate agli studenti quando gli orari di punta degli spostamenti scolastici e lavorativi coincidono.
“Ora attraversare il confine è rapido e semplice”, ha dichiarato un residente di Macao di cognome Chen. “Spostarsi avanti e indietro tra le due città è diventato parte della vita quotidiana”.
Sul versante di Macao, la polizia prevede di ampliare l’accesso ai controlli di frontiera tramite riconoscimento dell’iride e di aggiungere altre corsie automatizzate per garantire la fluidità del flusso di viaggiatori.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-