Cina, transiti tra Zhuhai e Macao in aumento rispetto al 2025 - Tuttoggi.info

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Cina, transiti tra Zhuhai e Macao in aumento rispetto al 2025

ItalPress

Cina, transiti tra Zhuhai e Macao in aumento rispetto al 2025

Mar, 13/10/2026 - 22:02

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ZHUHAI/MACAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Domenica il valico di Gongbei, che collega la città di Zhuhai, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, con la regione amministrativa speciale (SAR) cinese di Macao, ha superato i 100 milioni di transiti di passeggeri dall’inizio dell’anno, raggiungendo questa soglia con due settimane di anticipo rispetto al 2025, secondo le autorità di frontiera.

Per molti viaggiatori, l’attraversamento del valico fa parte del tragitto quotidiano verso il lavoro o la scuola. I viaggiatori abituali provenienti dal Guangdong, da Hong Kong e da Macao rappresentano circa il 70% del traffico, secondo la stazione di ispezione di frontiera di Gongbei.

Anche il traffico di passeggeri stranieri è aumentato, con quasi 700.000 attraversamenti registrati a Gongbei quest’anno, in crescita dell’11% rispetto a un anno prima, ha riferito la stazione.

A Gongbei, i viaggiatori idonei che hanno registrato i propri dati facciali e le impronte digitali possono utilizzare le corsie automatizzate senza presentare documenti di viaggio fisici. Corsie dedicate sono riservate agli studenti quando gli orari di punta degli spostamenti scolastici e lavorativi coincidono.

“Ora attraversare il confine è rapido e semplice”, ha dichiarato un residente di Macao di cognome Chen. “Spostarsi avanti e indietro tra le due città è diventato parte della vita quotidiana”.

Sul versante di Macao, la polizia prevede di ampliare l’accesso ai controlli di frontiera tramite riconoscimento dell’iride e di aggiungere altre corsie automatizzate per garantire la fluidità del flusso di viaggiatori.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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