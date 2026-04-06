Cina, sul lago Hengshui decine di migliaia di uccelli migratori - Tuttoggi.info

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Cina, sul lago Hengshui decine di migliaia di uccelli migratori

ItalPress

Cina, sul lago Hengshui decine di migliaia di uccelli migratori

Lun, 06/04/2026 - 15:02

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La migrazione primaverile ha raggiunto il suo picco nel lago Hengshui, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, dove decine di migliaia di uccelli migratori si fermano per riposare, rifocillarsi e riprodursi.
La riserva naturale nazionale preserva un ecosistema di zone umide completo nella pianura della Cina settentrionale ed è una tappa chiave lungo la rotta migratoria dell’Asia orientale-Australasia. Il lago ha accolto 337 specie di volatili, con picco di popolazioni superiori a 100.000. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/abr/mca3
(Fonte video: Xinhua)

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