 Cina, Shanghai vara nuovi incentivi per imprese estere - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cina, Shanghai vara nuovi incentivi per imprese estere

ItalPress

Cina, Shanghai vara nuovi incentivi per imprese estere

Mer, 07/01/2026 - 20:02

Condividi su:

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Shanghai ha introdotto 20 nuove misure per incentivare il reinvestimento nazionale da parte delle imprese finanziare dall’estero, con l’obiettivo di migliorare il contesto imprenditoriale delle città e attrarre maggiori capitali esteri.

Le misure, emanate congiuntamente dalla commissione municipale per lo sviluppo e la riforma, dalla commissione municipale del commercio e da altri nove dipartimenti, si concentrano sull’agevolazione dell’attuazione dei progetti, sulla semplificazione delle operazioni di investimento, sull’attuazione di incentivi fiscali e sull’ottimizzazione dei servizi di promozione degli investimenti.

Le principali iniziative comprendono il sostegno a vari modelli di reinvestimento, l’ottimizzazione dell’assegnazione dei terreni, la promozione dell’aggiornamento tecnologico, e la semplificazione delle procedure amministrative per il trasferimento a livello nazionale della produzione di dispositivi medici.

Le politiche fiscali rappresentano un punto di forza, con la costante attuazione di misure preferenziali quali i crediti d’imposta e la sospensione temporanea della ritenuta fiscale per il reinvestimento degli utili.

L’autorità fiscale di Shanghai individuerà attivamente i potenziali progetti di reinvestimento e fornirà servizi su misura per aiutare le imprese estere ad ampliare le proprie attività e a beneficiare pienamente delle nuove politiche.

In qualità di principale porta d’accesso per l’apertura della Cina, Shanghai esemplifica gli sforzi nazionali sostenuti nell’attrarre e trattenere investimenti esteri.

Secondo i dati del ministero del Commercio, nei primi 11 mesi del 2025 in Cina sono state istituite complessivamente 61.207 nuove imprese a investimento estero a livello nazionale, con un aumento del 16,9% su base annua.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!