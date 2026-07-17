 Cina seconda al mondo per capacità di energia solare a concentrazione - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cina seconda al mondo per capacità di energia solare a concentrazione

ItalPress

Cina seconda al mondo per capacità di energia solare a concentrazione

Ven, 17/07/2026 - 19:02

Condividi su:

XINING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alla fine di giugno 2026, la Cina disponeva di 2,1 gigawatt di capacità operativa di energia solare a concentrazione (CSP), classificandosi al secondo posto a livello mondiale, dietro soltanto alla Spagna. Lo ha reso noto ieri il China Electricity Council.

Il Paese contava 24 progetti CSP operativi, mentre altri 26, con una capacità complessiva di 3,2 gigawatt, erano in fase di realizzazione, secondo i dati diffusi durante un forum sull’energia pulita nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai.

Gli impianti CSP utilizzano specchi per concentrare la luce solare e produrre calore, che può essere immagazzinato e utilizzato per generare elettricità quando necessario. La loro produzione stabile e regolabile può aiutare le reti elettriche a gestire le fluttuazioni nella produzione eolica e fotovoltaica.

Il Paese ha sviluppato internamente oltre il 95% delle apparecchiature CSP, mentre i costi medi di costruzione si sono dimezzati nell’ultimo decennio, scendendo a circa 15.000 yuan, pari a circa 2.200 dollari USA, per chilowatt.

La Cina punta ad aumentare la propria capacità installata di CSP a 15 gigawatt entro il 2030.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!