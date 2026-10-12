Cina, record di vendite per le auto a nuova energia a settembre - Tuttoggi.info

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Cina, record di vendite per le auto a nuova energia a settembre

ItalPress

Cina, record di vendite per le auto a nuova energia a settembre

Lun, 12/10/2026 - 22:02

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I veicoli a nuova energia (NEV) hanno rappresentato una quota record del 61,6% delle vendite mensili di auto nuove in Cina a settembre, mentre la quota complessiva nei primi nove mesi è salita al 53,6%. Lo riportano i dati del settore resi noti oggi.

Nei primi nove mesi del 2026, la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia hanno raggiunto rispettivamente 12,483 milioni e 12,472 milioni di unità, entrambe in aumento di oltre il 10% su base annua, secondo la China Association of Automobile Manufacturers.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –

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