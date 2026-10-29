Cina, prende forma il progetto solare con accumulo termico da 1.500 MW - Tuttoggi.info

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Cina, prende forma il progetto solare con accumulo termico da 1.500 MW

ItalPress

Cina, prende forma il progetto solare con accumulo termico da 1.500 MW

Gio, 29/10/2026 - 22:03

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La Cina sta realizzando il più grande progetto integrato al mondo sviluppato in un’unica fase per la produzione di energia solare e l’accumulo termico, con una capacità di 1.500 MW, a Hami, nello Xinjiang. Combinando la produzione di energia solare con l’accumulo di calore a sali fusi, il progetto fornirà elettricità verde più stabile e ridurrà le emissioni di CO2 di circa 2,26 milioni di tonnellate all’anno, una volta pienamente operativo. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/lcr
(Fonte video: Xinhua)

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