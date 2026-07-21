 Cina, misure per promuovere i servizi domestici - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cina, misure per promuovere i servizi domestici

ItalPress

Cina, misure per promuovere i servizi domestici

Mar, 21/07/2026 - 21:17

Condividi su:

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese del Commercio e altri otto dipartimenti governativi hanno emanato ieri 19 misure politiche volte a promuovere lo sviluppo di alta qualità del settore dei servizi domestici, a stimolare i consumi nel settore e a rimuovere gli ostacoli che ne frenano lo sviluppo.

Le misure si concentrano su cinque ambiti: aumentare il sostegno alle imprese del settore dei servizi domestici, incoraggiare l’innovazione istituzionale, rafforzare la formazione di competenze professionali, migliorare il sistema della piattaforma di informazioni creditizie e consolidare le basi per lo sviluppo del settore.

Le disposizioni incoraggiano le compagnie assicurative a sviluppare prodotti su misura per il settore, sostenendo la partecipazione delle imprese di servizi domestici al sistema dei servizi di assistenza a lungo termine e puntando a migliorare la copertura previdenziale dei lavoratori del comparto impiegati con forme di occupazione flessibile.

Le misure sostengono inoltre le località idonee nell’individuare, nel rispetto della legge, modalità per tutelare meglio i diritti e gli interessi dei lavoratori, nella formulazione di linee guida sull’occupazione per le imprese di servizi domestici e nella pubblicazione di accordi di servizio standardizzati. Chiedono anche di aggiornare i relativi standard professionali nazionali e di migliorare le valutazioni relative al livello delle competenze professionali.

Inoltre, le misure sollecitano una verifica più rigorosa delle informazioni creditizie e la condivisione dei dati, il miglioramento dei contratti tipo e degli standard di settore, valutazioni della qualità dei servizi e una supervisione più rigorosa sui prezzi.

A inizio mese, la Cina ha pubblicato un piano quinquennale per espandere i consumi, che prevede di aumentare l’offerta di servizi domestici di alta qualità, migliorare le competenze dei lavoratori, rafforzare il sistema degli standard di servizio e favorire la crescita di imprese leader e marchi noti nel settore.

Anche un piano nazionale per l’attuazione della strategia che assegna priorità all’occupazione nel periodo 2026-2030, pubblicato a giugno, ha sollecitato l’ampliamento e il miglioramento dei servizi domestici, oltre al perfezionamento delle reti urbane e rurali di assistenza agli anziani e all’infanzia e all’aumento dell’occupazione in questi settori.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!