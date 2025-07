Cina, la logistica migliora l'efficienza - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) -Il settore logistico cinese ha fatto segnare dei miglioramenti nell’efficienza complessiva nella prima metà del 2025. Il rapporto tra i costi della logistica sociale e il PIL, un indicatore chiave dell’efficienza delle spese del settore, si è attestato al 14% nei primi sei mesi dell’anno, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto al primo trimestre e di 0,2 punti percentuali su base annua, come reso noto dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, l’organismo di pianificazione economica del Paese. Sul fronte delle ferrovie, nella prima metà del 2025 il sistema nazionale cinese ha completato investimenti in asset fissi per un totale di 355,9 miliardi di yuan (circa 42,6 miliardi di euro), con un aumento del 5,5 per cento su base annua. In questo periodo, sono stati messi in funzione 301 chilometri di nuove linee ferroviarie, accelerando l’espansione del sistema infrastrutturale ferroviario.

sat/gtr