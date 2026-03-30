Cina, istituita a Pechino la World Data Organization - Tuttoggi.info

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Cina, istituita a Pechino la World Data Organization

ItalPress

Cina, istituita a Pechino la World Data Organization

Lun, 30/03/2026 - 21:02

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La World Data Organization (WDO) ha tenuto oggi a Pechino la sua prima riunione generale, segnando così ufficialmente la propria istituzione.

Nel corso della riunione, i membri hanno esaminato e adottato lo statuto della WDO ed eletto i primi membri del consiglio e il collegio dei supervisori.

Il consiglio neoeletto ha quindi tenuto la sua riunione inaugurale, eleggendo i vertici dell’organizzazione e approvando i principali sistemi e regolamenti.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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