 Cina: inaugurato a Urumqi centro di servizi aeroportuali per arrivi stranieri - Tuttoggi.info
Cina: inaugurato a Urumqi centro di servizi aeroportuali per arrivi stranieri

ItalPress

Ven, 24/10/2025 - 18:33

URUMQI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Giovedì a Urumqi, capoluogo della regione autonoma cinese nord-occidentale dello Xinjiang Uygur, è stato inaugurato un centro che offre servizi aeroportuali integrati per gli arrivi stranieri. Il centro è stato aperto nella sala arrivi internazionali dell’aeroporto internazionale di Tianshan. Il nuovo centro è progettato per fornire una serie di servizi completi per gli stranieri al momento dell’atterraggio.
Secondo l’ufficio di gestione portuale della città, il centro integra servizi in cinque aree principali: pagamenti, telecomunicazioni, trasporti, cultura e turismo, investimenti e commercio.
Subito dopo lo sbarco, i visitatori internazionali possono utilizzare la struttura per attivare numeri di telefono esteri, acquistare piani dati, impostare strumenti di pagamento e ottenere informazioni turistiche, tra cui consigli turistici, piani di percorso e servizi di guida multilingue, ha affermato Ren Hongwei, direttore dell’ufficio.
Il centro offre inoltre collegamenti con le risorse di trasporto aeroportuali, fornendo indicazioni su come raggiungere autobus, taxi e auto a noleggio per raggiungere la città.
Poichè negli ultimi anni le rotte aeree internazionali dall’aeroporto internazionale di Urumqi Tianshan sono gradualmente aumentate, la città ha assistito a una crescita costante del traffico passeggeri straniero.
“Ci auguriamo che il centro dimostri l’apertura e la comodità di Urumqi nei confronti degli stranieri fin dal loro arrivo”, ha affermato Ren.
Fonte foto: Xinhua
(ITALPRESS).

