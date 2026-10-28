Cina, il Ct Cattaneo parla della nazionale dopo le vittorie nel beach sprint - Tuttoggi.info

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commissario tecnico italiano della nazionale cinese Francesco Cattaneo ha attribuito il successo del Paese alle Finali mondiali di canottaggio beach sprint 2026 a Qingdao al lavoro di squadra, alla fiducia reciproca e alla determinazione dei suoi atleti. In quest’occasione, la nazione ospitante ha conquistato quattro medaglie d’oro, tre d’argento e una di bronzo.

“Quando un allenatore arriva dall’estero in un nuovo Paese, non è sempre facile per tutti accogliere subito nuove idee”, ha riferito Cattaneo a Xinhua. “Ma in Cina gli atleti e lo staff tecnico hanno riposto fiducia nei cambiamenti che abbiamo introdotto, e credo che questo abbia fatto la differenza”.

Conosciuto come Franco, Cattaneo è un ex canottiere di alto livello che ha conquistato diverse medaglie ai Campionati mondiali di canottaggio prima di intraprendere la carriera di allenatore. Ha ricoperto per 12 anni un ruolo tecnico di alto livello nella nazionale italiana di canottaggio e ha supervisionato il programma nazionale di beach sprint dal 2020 al 2024.

Cattaneo è entrato a far parte della nazionale cinese all’inizio di quest’anno, con la squadra che ha iniziato la preparazione a fine gennaio. I ritiri di allenamento in Italia e Portogallo hanno fatto parte di un percorso di preparazione di quasi 10 mesi in vista dei campionati di Qingdao.

Il canottaggio beach sprint, che farà il suo debutto olimpico a Los Angeles 2028, combina la corsa sulla sabbia con il canottaggio ad alta velocità in acque libere. Gli atleti scattano dalla spiaggia, salgono sulle imbarcazioni, effettuano un percorso attorno alle boe e tornano a riva prima di correre verso il traguardo.

A differenza del canottaggio tradizionale in acque piatte, dove le gare durano generalmente circa sei minuti, le prove di beach sprint richiedono sforzi esplosivi della durata di appena due minuti e mezzo o tre minuti.

“Essere un buon canottiere in acque piatte non è sufficiente”, ha affermato Cattaneo. “Gli atleti devono anche imparare a correre, saltare sulle imbarcazioni, affrontare le onde ed effettuare virate sotto pressione”.

L’ex atleta ha dichiarato che i mesi di preparazione hanno aiutato gli atleti cinesi a sviluppare le capacità fisiche e tecniche necessarie per competere ai massimi livelli.

Questa preparazione è stata messa alla prova a Qingdao, dove il mare agitato e le condizioni meteorologiche mutevoli hanno modificato il programma delle competizioni, costringendo gli organizzatori a concentrare gran parte delle gare in due giorni.

“Gli atleti hanno seguito i nostri consigli su come affrontare le diverse situazioni”, ha dichiarato Cattaneo. “Sono molto soddisfatto di come hanno reagito alle sfide”.

Pur riconoscendo che gareggiare in acque familiari aveva dato un vantaggio alla Cina, Cattaneo ha affermato che le otto medaglie conquistate dalla squadra hanno superato le aspettative.

“Questo conferma che siamo sulla strada giusta”, ha dichiarato.

Tuttavia, il commissario ha avvertito che il successo nelle acque di casa non garantisce la gloria olimpica, insistendo sul fatto che la Cina ha ancora molto lavoro da fare prima dei Giochi di Los Angeles.

“Possiamo festeggiare queste medaglie per qualche giorno, ma poi dobbiamo metterle da parte e tornare subito al lavoro”, ha affermato. “Il livello che abbiamo raggiunto non sarà certamente sufficiente a Los Angeles”.

Cattaneo ha individuato nella preparazione aerobica e anaerobica, nella potenza esplosiva, nella conduzione dell’imbarcazione e nella navigazione le principali aree di miglioramento, sottolineando al contempo l’importanza di adattarsi alle diverse condizioni del mare.

Ha osservato che le acque relativamente calme previste a Los Angeles potrebbero rappresentare una sfida diversa rispetto al mare agitato incontrato a Qingdao.

“Dobbiamo essere in grado di far andare veloce l’imbarcazione anche quando ci sono poche onde”, ha dichiarato.

Al di là delle ambizioni olimpiche della Cina, Cattaneo spera che l’inclusione della disciplina nei Giochi possa incoraggiare un maggior numero di giovani a praticare questo sport.

“E’ una disciplina bellissima, entusiasmante e molto giovane”, ha affermato. “Che si provenga o meno dal canottaggio tradizionale, se si hanno velocità, potenza e capacità di affrontare il mare, incoraggerei chiunque a provarla”.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-