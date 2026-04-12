Cina, ecco come si addestrano le forze speciali di polizia - Tuttoggi.info

Gli agenti delle unità speciali di polizia cinesi a Kunming hanno recentemente partecipato a un’esercitazione a fuoco reale ad alto rischio, nota come “trust shooting”. L’addestramento, finalizzato a simulare scenari estremi come il combattimento a distanza ravvicinata e le operazioni di salvataggio ostaggi, mette alla prova sia la precisione operativa sia la tenuta psicologica degli agenti, evidenziando il livello di coordinamento e fiducia reciproca all’interno delle squadre.(XINHUA/ITALPRESS)

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(Fonte video: Xinhua)