Cina, droni termici monitorano gli elefanti selvatici nello Yunnan - Tuttoggi.info

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Cina, droni termici monitorano gli elefanti selvatici nello Yunnan

ItalPress

Cina, droni termici monitorano gli elefanti selvatici nello Yunnan

Sab, 29/08/2026 - 20:02

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Quarantadue elefanti asiatici selvatici sono arrivati a Ning’er, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina. Droni dotati di termocamere hanno monitorato senza sosta i tre branchi. Anche nell’oscurità completa, i sensori termici sono stati in grado di localizzare gli elefanti, consentendo agli addetti al monitoraggio di inviare, quando necessario, allerte in tempo reale ai villaggi vicini. In questo modo, gli abitanti hanno avuto il tempo di tenersi a distanza, mentre gli elefanti hanno potuto proseguire indisturbati. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/mgg/mca1

(Fonte video: Xinhua)

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