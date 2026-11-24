JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’astronauta cinese Zhu Yangzhu, che ha già trascorso sei mesi in orbita, rimarrà a bordo della stazione spaziale Tiangong per altri sei mesi per completare un esperimento di permanenza della durata di un anno. Lo ha annunciato la China Manned Space Agency (CMSA).

Zhu ricopre il ruolo di comandante dell’equipaggio di tre membri della Shenzhou-23, inviato alla stazione spaziale nel maggio di quest’anno. Rimarrà in orbita per unirsi agli astronauti cinesi in arrivo Tang Hongbo e Wu Yi nella successiva missione Shenzhou-24.

Il lancio della navicella Shenzhou-24, che trasporterà Tang, Wu e l’astronauta pachistano Muhammad Zeeshan Ali, è previsto per domani alle 8:18, ora di Pechino, dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale. L’astronauta pachistano, dopo aver completato un volo congiunto di breve durata, tornerà sulla Terra a bordo della navicella Shenzhou-23 insieme agli altri due membri dell’equipaggio della Shenzhou-23.

La missione di un anno di Zhu pone nuove sfide agli attuali sistemi per la tutela della salute, del lavoro e della vita quotidiana degli astronauti in orbita e offrirà anche una preziosa opportunità per la ricerca scientifica e la verifica tecnologica, con l’obiettivo di approfondire la comprensione delle questioni scientifiche e delle tecnologie di tutela necessarie per la salute e la sopravvivenza umana a lungo termine nello spazio, ha dichiarato il portavoce della CMSA Zhang Jingbo durante una conferenza stampa.

L’esperimento definirà un nuovo sistema per lo studio del corpo umano nello spazio, condurrà esperimenti scientifici interdisciplinari di frontiera, esplorerà e chiarirà i meccanismi intrinseci di adattamento e rimodellamento del corpo umano nell’ambiente di volo spaziale, creando una banca dati di ricerca sul corpo umano nello spazio che combini prospettive macroscopiche e microscopiche e producendo una serie di risultati originali.

Inoltre, l’esperimento consentirà di accumulare ulteriore esperienza pratica nelle tecnologie di supporto agli astronauti, di arricchire e migliorare i principali sistemi di tutela della salute, del lavoro e della vita quotidiana in orbita, nonchè di potenziare costantemente le capacità di supporto alla permanenza degli astronauti nella stazione spaziale cinese, ha dichiarato Zhang.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS)