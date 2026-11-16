Cina, 50 risultati nella cooperazione economica-commerciale con le economie Apec - Tuttoggi.info

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Cina, 50 risultati nella cooperazione economica-commerciale con le economie Apec

ItalPress

Cina, 50 risultati nella cooperazione economica-commerciale con le economie Apec

Lun, 16/11/2026 - 18:33

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SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha collaborato con le altre economie della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC) per raggiungere quasi 50 risultati concreti in campo economico e commerciale quest’anno. Lo ha dichiarato oggi il ministero cinese del Commercio.

Dall’inizio di quest’anno, il ministero ha lavorato con i dipartimenti competenti per promuovere la cooperazione volta a favorire l’integrazione economica regionale, sostenere l’operato dell’Organizzazione mondiale del commercio, approfondire la cooperazione in ambito digitale e intelligente e sviluppare l’economia verde, ha dichiarato in una conferenza stampa Li Chenggang, rappresentante cinese per il commercio internazionale e vice ministro del Commercio.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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