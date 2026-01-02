 Cina, +20% di viaggi interregionali nel primo giorno di vacanze per Capodanno - Tuttoggi.info
Cina, +20% di viaggi interregionali nel primo giorno di vacanze per Capodanno

ItalPress

Ven, 02/01/2026 - 19:33

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Giovedì, il primo di tre giorni di vacanza per Capodanno, la Cina ha registrato oltre 207 milioni di viaggi interregionali di passeggeri, con un aumento del 20,3% su base annua, secondo i dati diffusi venerdì dal ministero dei Trasporti.

Gli spostamenti su strada hanno rappresentato la maggior parte del traffico passeggeri, con 186,28 milioni di viaggi, in aumento del 17,5% rispetto a un anno prima.

I volumi di passeggeri in treno hanno totalizzato 18,56 milioni di viaggi, segnando un aumento del 67,9% su base annua. Il trasporto via acqua ha movimentato 684.000 passeggeri, in aumento del 2,9%, mentre l’aviazione civile ha gestito 1,95 milioni di viaggi di persone, in calo del 10,3% rispetto al primo giorno dello scorso anno.

Nello stesso giorno, secondo i dati ufficiali, il settore postale cinese ha raccolto 451 milioni di pacchi e ne ha consegnati 531 milioni a livello nazionale.
-foto Xinhua-
(ITALPRESS).

